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Ремонт двух участков дороги Крутинка – Называевск завершился в Омской области

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Фото: Telegram/mintrans_oo
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В Омской области отремонтировали два участка автодороги Крутинка – Называевск. Об этом региональное министерство транспорта сообщает в своем Telegram-канале.

Работы прошли на отрезках с 10-го по 12-й км и с 12-го по 25-й км, расположенных в Крутинском и Называевском районах. Подрядчиком выступило ООО «СибАгро».

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», дорожники сняли старое покрытие, устранили пучины, укрепили основание дороги, уложили новое асфальтовое покрытие, укрепили обочины. Также на участках нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

8 ноября сообщалось, что в Омской области завершили ремонт нескольких участков трассы Называевск – Исилькуль общей протяженностью более 30 км.

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