Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В Москве пройдет Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 3.0»
Общество
Певица Алена Андерс рассказала о полученной инвалидности после избиений жениха
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение узаконить услуги оккультистов
Мир
В СВР сообщили о призывах США к Израилю ускорить операцию в секторе Газа
Политика
В РАН назвали возможную концепцию политики нового главы МИД Британии Кэмерона
Мир
Посол Израиля назвал антисемитскими митинги в поддержку Палестины
Мир
Британский министр подала в отставку из-за кадровых перестановок в стране
Пресс-релизы
В Москве стартует неделя российской рекламы
Пресс-релизы
МИЦ «Известия» подготовил фотовыставку к 100-летию фотографа Сергея Смирнова
Культура
Вышел новый сборник The Beatles с неиздававшимися ранее треками
Мир
В Германии заявили о неспособности НАТО решать конфликты
Экономика
Минэк объяснил преимущества вывода из-под курсовых пошлин партии товаров до €200
Мир
Суд во Львове заочно приговорил экс-депутата рады Киву к 14 годам
Сюжет:

Посол Израиля назвал антисемитскими митинги в поддержку Палестины

Посол Израиля Бен Цви: пропалестинские демонстрации направлены против евреев
0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Демонстрации в поддержку Палестины, которые сейчас распространены по всему миру, можно назвать новым видом антисемитизма. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви журналистам.

Он обратил внимание, что некоторые лозунги митингующих вызывают вопросы. Например, выражение «звезда Давида в мусорном ведре» и призывы «очистить мир» от Израиля, добавил Бен Цви.

«Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это — новый вид антисемитизма», — передает его слова РБК.

Кроме того, лозунг «от реки до моря Палестина будет свободной» также проблематичный, добавляет «Газета.Ru». Если такое предложение будет реализовано, то для Израиля не останется места. Посол предупредил, что граждане его государства не намерены отправляться в концлагеря, как это было в 1940-е, они будут защищаться.

Протестный круг: к чему приведут пропалестинские акции на Западе
И смогут ли они изменить европейский подход к кризису на Ближнем Востоке

В последние недели акции в поддержку сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Так, 4 ноября тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона для участия в национальном марше «Вашингтон: свободная Палестина».

Ранее, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. В связи с этим слушания были приостановлены несколько раз.

До этого, 21 октября, митинги возобновились в США, а также состоялись в Великобритании, Германии и Швеции, также массовая демонстрация была проведена и во Франции. 19 октября в ходе акции протеста перед генконсульством Израиля в Стамбуле митингующие пытались сломать забор вокруг здания диппредставительства. В тот же день на митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне вышло 10 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023