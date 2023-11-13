Посол Израиля назвал антисемитскими митинги в поддержку Палестины

Демонстрации в поддержку Палестины, которые сейчас распространены по всему миру, можно назвать новым видом антисемитизма. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви журналистам.

Он обратил внимание, что некоторые лозунги митингующих вызывают вопросы. Например, выражение «звезда Давида в мусорном ведре» и призывы «очистить мир» от Израиля, добавил Бен Цви.

«Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это — новый вид антисемитизма», — передает его слова РБК.

Кроме того, лозунг «от реки до моря Палестина будет свободной» также проблематичный, добавляет «Газета.Ru». Если такое предложение будет реализовано, то для Израиля не останется места. Посол предупредил, что граждане его государства не намерены отправляться в концлагеря, как это было в 1940-е, они будут защищаться.

В последние недели акции в поддержку сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Так, 4 ноября тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона для участия в национальном марше «Вашингтон: свободная Палестина».

Ранее, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. В связи с этим слушания были приостановлены несколько раз.

До этого, 21 октября, митинги возобновились в США, а также состоялись в Великобритании, Германии и Швеции, также массовая демонстрация была проведена и во Франции. 19 октября в ходе акции протеста перед генконсульством Израиля в Стамбуле митингующие пытались сломать забор вокруг здания диппредставительства. В тот же день на митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне вышло 10 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.