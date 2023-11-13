Еще 31 новый трамвай поступит в Челябинск в конце 2023 года

В Челябинск в декабре 2023 года должен поступить еще 31 трамвайный вагон, произведенный в Усть-Катаве Челябинской области. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил 13 ноября в своем Telegram-канале.

«81 новый трамвайный вагон поступит в Челябинск до конца этого года. На сегодня 50 вагонов уже пришли, 31 ждем в декабре», — сообщил политик.

Кроме того, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) завершил проектирование нового трехсекционного вагона для проекта метротрамвая, отметил Текслер. Весной 2024-го ожидается поступление опытного образца в Челябинск для последующих испытаний.

За последние пять лет трамвайные парки Челябинска и Магнитогорска получили 197 новых вагонов. По данным ИА «Ура.ру», все они были сделаны на УКВЗ. В 2024 году предприятие намерено произвести еще 137 вагонов для Челябинской области.