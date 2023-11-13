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МИЦ «Известия» подготовил фотовыставку к 100-летию фотографа Сергея Смирнова
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МИЦ «Известия» подготовил фотовыставку к 100-летию фотографа Сергея Смирнова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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МИЦ «Известия» подготовил фотовыставку, приуроченную к 100-летию со дня рождения выдающегося фотографа Сергея Смирнова. Экспозиция, получившая название «Под занавесом. Мировые звезды — в объективе легендарного фотографа «Известий» Сергея Смирнова. К столетию мастера», откроется в Культурном центре ЗИЛ 16 ноября. В пространстве будут выставлены работы Сергея Смирнова из архива «Известий» и собрания семьи мастера.

Каждая из фотографий Сергея Смирнова — застывшее мгновение нашей истории. Но за многими из них — свои увлекательные «закулисные» сюжеты. Чтобы узнать подробности о том или ином снимке, можно будет навести смартфон на QR-код, размещенный рядом с работой. В спецпроекте «Известий», который откроется по ссылке, раскрываются детали создания фотографии и подробности из жизни автора.

Сергей Иванович Смирнов родился 13 ноября 1923 года. Великую Отечественную войну начал в авиации стрелком-радистом, затем был фоторепортером во фронтовой газете. Первый кадр в качестве фотокорреспондента «Известий» сделал в 1959-м. Снимал первых лиц СССР и мира, а также все крупнейшие политические события страны. Именно его глазами миллионы людей впервые увидели Юрия Гагарина и Никиту Хрущева, Маргарет Тэтчер и Элизабет Тейлор, Никиту Михалкова и Фиделя Кастро.

Сергей Смирнов награжден орденами и медалями. Скончался в Москве в последний день лета 2016 года. С ним ушла и великая эпоха советской фотожурналистики. Он не любил, когда его называли фотографом, подчеркивал, что он фотокорреспондент. Хотя, конечно, был художником в самом высоком смысле этого слова. Он, кажется, родился с артистическим чувством композиции. Непередаваемая в словах «химия», которую поклонники фотографии называют магией кадра, всегда присутствовала в его работах. Независимо от того, снимал ли он первых лиц государств или запуск фонтана у Большого театра.

Во всех подобных кадрах Смирнову удавалось ухватить не только радостное возбуждение обычных людей в кадре, но и ту открытость к общению и новым впечатлениям, которые демонстрировали знаменитые иностранцы.

Пока политики ссорились и выстраивали железный занавес, зарубежные деятели культуры приезжали в СССР, общались с российскими коллегами и отделяли себя от нашей публики разве что занавесом театральным. В годы наиболее активной деятельности Сергея Смирнова — 1960–1980-е — в Москве побывало множество западных знаменитостей. Среди созданных им в этот период портретов выделяются фотографии Элизабет Тейлор. Камера Смирнова не без восхищения смотрит на голливудскую «Клеопатру», царственно прихорашивающуюся перед зеркалом или беседующую с мужем в ложе театра. Но вот рядом с ней появляется наша Любовь Орлова — и, хотя пик славы советской артистки уже далеко позади, в кадре они царят обе.

Мероприятие состоится 16 ноября в 17:00 в Культурном центре ЗИЛ (ул. Восточная, д. 4, к. 1).

Вход свободный.

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