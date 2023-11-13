В СВР сообщили о призывах США к Израилю ускорить операцию в секторе Газа

Власти США непублично призывают правительство Израиля к ускорению проведения операции в секторе Газа из-за ее влияния на рейтинг американского президента Джо Байдена. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Действия администрации Соединенных Штатов в ситуации вокруг сектора Газа на фоне призывов ввести гуманитарные паузы, ограничить зоны артобстрелов, а также выражения обеспокоенности в связи с гибелью палестинцев из-за ударов израильской армии в ведомстве назвали «фарисейством».

«Правда, однако, состоит в том, что за «закрытыми дверями» с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена», — приводит «РИА Новости» слова представителей СВР.

По их оценкам, власти США осознают и считают допустимым, что решение задачи уничтожения палестинского движения ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных жителей.

Ранее в этот день первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на двойные стандарты Запада в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, западные государства не собираются осуждать кровопролитие в палестинском анклаве и политику израильского руководства.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. По данным правительства Палестины, в результате атаки погибли два недоношенных ребенка, пациент, который находился на интенсивной терапии, а также пять раненых, которых не успели спасти из-за закрытия операционных.

В ЦАХАЛ также заявили об отсутствии обязательств Израиля не наносить удары по южным районам сектора Газа, несмотря на призывы к палестинцам направляться туда.

Помимо этого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о согласии страны на повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа только в обмен на заложников. Он указал, что израильская сторона готова к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам — на несколько часов, на ограниченной территории и с конкретными целями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.