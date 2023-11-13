Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
В Москве пройдет Международный турнир по быстрым шахматам среди гроссмейстеров «Шахматные звезды 3.0»
Общество
Певица Алена Андерс рассказала о полученной инвалидности после избиений жениха
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение узаконить услуги оккультистов
Мир
В СВР сообщили о призывах США к Израилю ускорить операцию в секторе Газа
Политика
В РАН назвали возможную концепцию политики нового главы МИД Британии Кэмерона
Мир
Посол Израиля назвал антисемитскими митинги в поддержку Палестины
Мир
Британский министр подала в отставку из-за кадровых перестановок в стране
Пресс-релизы
В Москве стартует неделя российской рекламы
Пресс-релизы
МИЦ «Известия» подготовил фотовыставку к 100-летию фотографа Сергея Смирнова
Культура
Вышел новый сборник The Beatles с неиздававшимися ранее треками
Мир
В Германии заявили о неспособности НАТО решать конфликты
Экономика
Минэк объяснил преимущества вывода из-под курсовых пошлин партии товаров до €200
Мир
Суд во Львове заочно приговорил экс-депутата рады Киву к 14 годам
Сюжет:

В СВР сообщили о призывах США к Израилю ускорить операцию в секторе Газа

СВР: США за закрытыми дверями призывают Израиль ускорить операцию в секторе Газа
0
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США непублично призывают правительство Израиля к ускорению проведения операции в секторе Газа из-за ее влияния на рейтинг американского президента Джо Байдена. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Действия администрации Соединенных Штатов в ситуации вокруг сектора Газа на фоне призывов ввести гуманитарные паузы, ограничить зоны артобстрелов, а также выражения обеспокоенности в связи с гибелью палестинцев из-за ударов израильской армии в ведомстве назвали «фарисейством».

«Правда, однако, состоит в том, что за «закрытыми дверями» с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена», — приводит «РИА Новости» слова представителей СВР.

По их оценкам, власти США осознают и считают допустимым, что решение задачи уничтожения палестинского движения ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных жителей.

Издержки поддержки: палестино-израильский конфликт раскалывает США
Республиканцы ищут Божий промысел, демократов жестко критикуют однопартийцы

Ранее в этот день первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на двойные стандарты Запада в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, западные государства не собираются осуждать кровопролитие в палестинском анклаве и политику израильского руководства.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа» на севере сектора Газа. По данным правительства Палестины, в результате атаки погибли два недоношенных ребенка, пациент, который находился на интенсивной терапии, а также пять раненых, которых не успели спасти из-за закрытия операционных.

В ЦАХАЛ также заявили об отсутствии обязательств Израиля не наносить удары по южным районам сектора Газа, несмотря на призывы к палестинцам направляться туда.

Помимо этого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о согласии страны на повсеместное и продолжительное прекращение огня в секторе Газа только в обмен на заложников. Он указал, что израильская сторона готова к локальным и краткосрочным гуманитарным паузам — на несколько часов, на ограниченной территории и с конкретными целями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023