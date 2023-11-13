Минэк объяснил преимущества вывода из-под курсовых пошлин партии товаров до €200

Решение вывести из-под временных экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, товары стоимостью менее €200 позволит сохранить курс и меры, направленные на поддержку несырьевого экспорта, прежде всего малого бизнеса. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ 13 ноября.

Ранее в этот день издание РБК написало, что от экспортных пошлин, зависящих от курса рубля, власти планируют освободить мелкие партии товаров малого бизнеса, товары для личного пользования и часть поставок в duty free.

«Решение не взимать пошлину с малоценных товаров стоимостью менее €200 позволит сохранить курс и меры, направленные на поддержку несырьевого экспорта, прежде всего малого бизнеса. Речь идет о коммерческих грузах небольшой стоимости, запасных частях, образцах (как для представления дальнейших продаж, так и для сертификации российской продукции за рубежом), рекламных материалах, товаров, реализуемых в рамках электронной торговли, документах, корреспонденции и других товарах», — рассказали «Известиям» в Министерстве экономического развития РФ.

В Минэкономразвития добавили, что установление возможности применения процедуры беспошлинной торговли к товарам, на которые установлены курсовые экспортные пошлины, направлено на сохранение режима беспошлинной торговли в отношении ряда товаров из ассортимента магазинов Duty Free.

Ранее, 21 сентября, правительство РФ ввело гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Они начали действовать с 1 октября. 22 сентября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» назвал такую меру значимой для российской экономики.