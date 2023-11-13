Эвакуация россиян из Газы продолжится до вывоза всех граждан РФ

Россия поблагодарила страны Ближнего Востока за помощь в эвакуации граждан РФ, она продолжится до вывоза всех россиян. Об этом 13 ноября сообщает МИД РФ.

«Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора [Газа] всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Уточняется, что эвакуация происходит поэтапно из-за ограниченной пропускной способности КПП «Рафах» на границе с Египтом: в условиях продолжающихся боевых действий в секторе Газа погранпереход работает только нескольких часов в день и в светлое время суток.

Ранее в этот день МЧС России сообщило, что спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами — самолет Ил-76, вылетел из Каира в Москву. На протяжении всего пути их сопровождают медики и психологи.

В общей сложности в этот день КПП «Рафах» пересекли 98 граждан России. Сообщалось, что их осматривают медики.

В этот день МЧС сообщило об утверждении новой группы на эвакуацию, в которую вошли примерно 90–100 человек. Уточнялось, что оперативная группа ведомства уже выезжает из Каира, чтобы в понедельник утром оказаться у КПП «Рафах».

Накануне 70 граждан РФ пересекли границу сектора Газа. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное, их допустили до перелета в Москву. Отмечалось, что среди эвакуированных были женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины 12 ноября сообщил, что в секторе Газа в результате ударов израильской армии погибли 11 180 человек, среди них 4609 детей. Также количество раненых выросло до 28,2 тыс. человек.

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