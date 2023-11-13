В Красноярске началась подготовка улиц к новогодним праздникам

В Красноярске приступили к монтажу световых украшений на городские фонтаны в рамках подготовки улиц к новогодним праздникам. Работы активно идут на Театральной площади, в ближайшее время украшения появятся на отремонтированном фонтане в сквере на Учумской.

Установят на городских улицах традиционные световые деревья, рассказали в управлении дорог. В этом сезоне по пять деревьев появятся на Центральной и Ярыгинской набережных. Всего предстоит установить 35 объектов, причем основную часть — на улице Дзержинского. Также световые деревья украсят бульвар Маяковского, Исторический квартал и променад на проспекте Красноярский рабочий.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, монтаж украшений и конструкций будет идти в краевой столицы до середины ноября. Позднее станет известна дата включения праздничной иллюминации.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Красноярске на острове Татышев открыли двухъярусную смотровую площадку с биноскопом. Новую туристическую локацию создали возле залива Стрелка.