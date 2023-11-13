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В Германии заявили о неспособности НАТО решать конфликты

Германский политик Вагенкнехт: НАТО не способствует решению конфликтов
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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НАТО не способствует решению конфликтов. Об этом 13 ноября заявила политик из Германии Сара Вагенкнехт.

«НАТО под ведущей державой США вносит свой вклад в глобальные кризисы и конфликты. Вместо этого нам нужен оборонительный оборонительный альянс, который стремится к разоружению и балансированию интересов и не стремится к вооружению и эскалации конфликтов. <...> », — сообщила Вагенкнехт в интервью изданию RND.

Она отметила, что осуждает конфликт на Украине, а также военные кампании США и их союзников в Ливии, Ираке, Афганистане и других странах.

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Вагенкнехт уже делала заявления, в которых критиковала призывы к милитаризации. Политик 30 октября назвала слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости вооружать страну циничными, указав на то, что у бундесвера уже есть дополнительный специальный фонд в €100 млрд, а бюджет на образование и здравоохранение предстоит урезать. Тогда политик также призвала к дипломатическому пути решения конфликтов и предотвращения новых.

Писториус 29 октября в интервью телеканалу ZDF заявил, что Германия должна быть готова к войне и ей нужны перемены в менталитете для быстрого и энергичного перевооружения.

23 октября Вагенкнехт также заявила, что покидает партию «Левые» и начинает создавать свою политическую силу. Предполагается, что она будет зарегистрирована не раньше 2024 года.

Доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков в беседе с «Известиями» 30 октября назвал заявления министра обороны Германии лицемерными, отметив, что страна продолжает поставлять вооружение Киеву.

Политолог отметил, что такого рода заявления, вероятно, в большей степени делаются с внутриполитическими целями и задачами, которые обостряются с учетом значительных кризисов, охватывающих немецкую политику.

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