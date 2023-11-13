В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
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- В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
14 ноября в 13:30 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев». Турнир пройдет по правилам кикбоксинга.
Участники:
- Камил Гаджиев, промоутер турнира;
- Владимир Минеев, российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, участник главного боя;
- Иван Штырков, российский самбист, боец смешанных единоборств, бронзовый призер чемпионатов России по самбо, участник главного боя;
- Ислам Муртазаев, российский кикбоксер, призер чемпионата мира по тайскому боксу, участник соглавного боя;
- Никита Шостак, чемпион Белоруссии по кикбоксингу, участник турнира;
- Александр Малафеев, российский кикбоксер, участник турнира;
- Евгений Ганин, семикратный чемпион мира по тайскому боксу, участник турнира;
- Дамьян Саванович, кикбоксер из Боснии и Герцеговины, участник турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» пройдет 18 ноября в Сочи. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж в помещении Пресс-центра.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.