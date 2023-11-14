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Эксперт-педагог рассказала о важности просмотра родителями фильмов и сериалов о подростках

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Фото: Global Look Press/Sebastian Kahnert
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Родителям всех возрастов крайне полезно смотреть фильмы и сериалы о школьниках, чтобы лучше понять их поведение и решения, рассказала «Известиям» заместитель директора по воспитательной работе московской школы «Феникс», блогер, участник Всероссийского сообщества наставников-просветителей Юлия Захаркина.

Она прокомментировала вышедший 9 ноября подростковый сериал о временах перестройки «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«В этом сериале мне понятно, почему хороший мальчик, который был музыкантом, становится на сторону бандитских группировок. У него не было альтернативы. Глядя на это, родители могут лучше узнать психологию ребенка, чем он руководствуется, когда идет в неблагополучные компании. Чтобы не осуждать, а понять», — пояснила педагог.

Захаркина успела посмотреть два эпизода сериала. По ее мнению, в картине хорошо переданы эмоции героев, их переживания и метания, и хочется наблюдать за ними дальше.

Она отметила, что необходимо понимать и видеть историю, чтобы в дальнейшем не повторять ее ошибок, поэтому освещать в том числе период до и после перестройки тоже важно.

«Мы и сейчас видим у подростков какие-то периодические всплески жестокости. В сети немало видео. И перенося впечатления от таких фильмов на современность, школьники, возможно, будут задумываться», — рассказала она «Известиям».

Главный герой, поделилась Захаркина, вызывает сопереживание и сожаление о том, что он встал на этот путь.

«Конечно, досадно из-за того, что было такое время, что дети не знали, как поступать. Как быть, когда после благополучного советского воспитания всё это свалилось?» — задалась она вопросом.

Педагог подчеркнула, что подросток — это человек, у которого выстраивается характер, поэтому ему важно показывать правильные модели поведения.

«Зашивая в фильм какие-то ситуации, решения героев, положительный исход, можно формировать модель поведения школьников в различных ситуациях, к которым они могут быть не готовы. К тому же дети любят смотреть фильмы о детях, им это ближе», — сказала эксперт.

Она отметила, что в юношеских лентах важно также демонстрировать и образ положительных взрослых — учителей, полицейских и других.

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Ранее, 11 ноября, эксперт по кинотерапии, психотерапевт, доцент кафедры социальной психологии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Сергей Березин в беседе с «Известиями» отмечал, что фильм или сериал со сценами насилия, в том числе снятый для школьников, далеко не всегда провоцирует подростков на агрессию или показывает им асоциальные модели поведения.

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