Реклама
Прямой эфир
Мир
Штурмовавший Капитолий Шаман решил баллотироваться в конгресс США
Мир
Израиль нанес удар по нескольким военным объектам «Хезболла» в Ливане
Мир
Спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Общество
«Ростелеком» досрочно завершил ремонт кабеля в Финском заливе
Мир
Эвакуация россиян из Газы продолжится до вывоза всех граждан РФ
Мир
Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в США
Общество
«Русские витязи» выступили на Dubai Airshow
Мир
В ФРГ пообещали значительно нарастить поддержку Украины в 2024 году
Мир
Списанные Нидерландами зенитные установки Gepard отправят на Украину
Мир
СМИ сообщили о страхе отступления до Львова в рядах ВСУ
Экономика
Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» Республике Крым
Общество
Мультимедийная фотозона «Алые паруса» открылась на выставке «Россия» на ВДНХ
Политика
Путин обсудил обострение конфликта в секторе Газа с президентом Сенегала

Автоэксперт рассказал, ждать ли скидок на непроданные автомобили ушедших брендов

Эксперт Солдатов: ждать скидок на непроданные автомобили ушедших брендов не стоит
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скидок на старые модели ушедших из страны брендов автомобилей, которые не смогли распродать отечественные дилеры, ждать не стоит. Об этом 13 ноября заявил автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

Как ранее в этот день сообщили «Известия», отечественные дилеры не могут распродать запасы некоторых моделей ушедших из России европейских и корейских брендов. Например, у Kia до сих пор есть в наличии Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos и Tiguan. Главная причина того, что машины «залежались», — они стоят гораздо дороже, чем в начале 2022 года, считают эксперты.

По мнению Солдатова, ждать «ошеломительных» скидок на эти авто не стоит. И на это есть ряд причин.

«Во-первых, ценообразование на автомобили зависит в первую очередь от курса валют. Во-вторых, определенную роль в этом также играют новые ставки утильсбора. И в-третьих, сейчас хороший уровень продаж обеспечивается китайскими марками и Lada. Скорее, на них дилеры установят небольшие скидки, а старые — купят — хорошо, а нет — еще постоят на складах. К концу года мы, вероятнее всего, выйдем на миллион проданных автомобилей, что соответствует заданному ранее плану. В любом случае это бизнес и никто не будет продавать себе в минус, а спрос есть. Несмотря на дефицит, рынок переориентировался на Китай, и их покупают очень хорошо», — объяснил Солдатов.

Сложение и вычитание: что будет с продажей автомобилей в 2024 году
По какому пути пойдет российский авторынок

24 октября генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» Илья Петров рассказал «Известиям», что в России спрос на китайские авто продолжит расти, потому что новинки из КНР превосходят многие корейские, японские и европейские аналоги по комплектации и оснащению. Среди самых популярных китайских брендов он назвал Chery, Haval, Geely и Exeed.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023