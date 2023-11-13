Автоэксперт рассказал, ждать ли скидок на непроданные автомобили ушедших брендов

Скидок на старые модели ушедших из страны брендов автомобилей, которые не смогли распродать отечественные дилеры, ждать не стоит. Об этом 13 ноября заявил автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

Как ранее в этот день сообщили «Известия», отечественные дилеры не могут распродать запасы некоторых моделей ушедших из России европейских и корейских брендов. Например, у Kia до сих пор есть в наличии Cerato и Seltos 2022 года выпуска, а у Volkswagen — Taos и Tiguan. Главная причина того, что машины «залежались», — они стоят гораздо дороже, чем в начале 2022 года, считают эксперты.

По мнению Солдатова, ждать «ошеломительных» скидок на эти авто не стоит. И на это есть ряд причин.

«Во-первых, ценообразование на автомобили зависит в первую очередь от курса валют. Во-вторых, определенную роль в этом также играют новые ставки утильсбора. И в-третьих, сейчас хороший уровень продаж обеспечивается китайскими марками и Lada. Скорее, на них дилеры установят небольшие скидки, а старые — купят — хорошо, а нет — еще постоят на складах. К концу года мы, вероятнее всего, выйдем на миллион проданных автомобилей, что соответствует заданному ранее плану. В любом случае это бизнес и никто не будет продавать себе в минус, а спрос есть. Несмотря на дефицит, рынок переориентировался на Китай, и их покупают очень хорошо», — объяснил Солдатов.

24 октября генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» Илья Петров рассказал «Известиям», что в России спрос на китайские авто продолжит расти, потому что новинки из КНР превосходят многие корейские, японские и европейские аналоги по комплектации и оснащению. Среди самых популярных китайских брендов он назвал Chery, Haval, Geely и Exeed.