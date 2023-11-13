Эксперт рассказал о новом способе обмана при продаже машин с пробегом

В России распространилась мошенническая схема обмана с предложением привезти автомобиль на заказ с пробегом с обязательным требованием предоплаты. Об этом 13 ноября рассказал эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов.

По данным эксперта, аферисты под различными предлогами просят оплатить стоимость машины полностью до того, как она поставлена в Россию, или внести задаток в 5–10% от цены.

Он отметил, что люди довольно часто попадаются на уловки таких обманщиков, у которых развиты навыки социальной инженерии, к тому же мошенники действуют по особым скриптам и протоколам.

«То есть они в курсе, как разводить других людей. Обезопасить себя от этого очень тяжело, нужно быть глубоко погруженным в процесс параллельного импорта, понимать его механику, знать о нужных документах, потому что всë делается дистанционно», — цитирует Чернова «Газета.Ru».

В случае если мошенникам уже удалось убедить клиента внести предоплату, они стараются получить от него еще больше денег, предлагая взять кредиты, оформить рассрочку или заманить какой-то скидкой. Зачастую преступники могут действовать от имени известных дилерских центров, фирм и популярных блогеров, предупредил автоэксперт.

Ранее, 7 сентября, в Иркутске полицейские задержали автомобильных мошенников. Группа подозреваемых открыла в регионе два салона, предлагая купать автомобили по низкой цене. На деле менеджеры предлагали подписать покупателям договор купли-продажи. Обязательным условием в документе значились кредит и первоначальный взнос. Таким образом, нарушители закона продавали машины по более высокой стоимости. По делу было задержано 23 подозреваемых.

До этого, 16 марта, сообщалось, что эксперты провайдера Simble вскрыли схему обмана покупателей авто по параллельному импорту. При разговоре по телефону мошенники просили покупателя отправить паспортные данные для заключения договора, а также сделать предоплату для бронирования машины. После перевода денег аккаунт злоумышленника переставал отвечать на сообщения и удалялся.