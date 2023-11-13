Эксперт назвал лучшие беспроводные наушники до 20 тыс. рублей

Обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов назвал лучшие беспроводные наушники в ценовой категории до 20 тыс. рублей.

«Современные компактные беспроводные наушники стали неотъемлемой частью любого любителя гаджетов. Они позволяют слушать музыку, отвечать на звонки не используя при этом смартфон», — сказал Черноусов.

Эксперт выделил модель FreeBuds 5 компании Huawei, как идеально подходящую для тех, кто занимается спортом или просто любит слушать музыку на ходу.

По словам эксперта, гаджет отличает качественный звук, кроме того у них усиленные басы, что понравится меломанам. Есть активное шумоподавление. Стоят они от 12 тыс. рублей.

Также Черноусов рекомендовал обратить внимание на модель Samsung Buds 2 Pro. Как и в случае с Huawei, там присутствует активное шумоподавление, присутствует качественный звук. Наушники Samsung способны бесшовно переключаться от одного девайса южнокорейской компании к другому. Их стоимость — от 15,5 тыс. рублей.

Наконец, замыкают топ Apple AirPods 3. «Про них много рассказывать не надо — они обладают всеми преимуществами техники Apple, о которой „яблочные“ фанаты и так хорошо знают», — отметил эксперт. Цена — от 17 тыс. рублей.