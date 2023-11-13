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Израиль нанес удар по нескольким военным объектам «Хезболла» в Ливане

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Фото: Global Look Press/Ilan Assayag/JINI
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Израильские истребители нанесли удары по нескольким военным объектам «Хезболла» в Ливане. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«В число этих целей входили террористическая инфраструктура, склады оружия и оперативный командный центр, используемый «Хезболлой», — отмечается в публикации.

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Ранее, 12 ноября, ЦАХАЛ заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

7 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Он также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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