Реклама
Прямой эфир
Мир
Штурмовавший Капитолий Шаман решил баллотироваться в конгресс США
Мир
Израиль нанес удар по нескольким военным объектам «Хезболла» в Ливане
Мир
Спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Общество
«Ростелеком» досрочно завершил ремонт кабеля в Финском заливе
Мир
Эвакуация россиян из Газы продолжится до вывоза всех граждан РФ
Мир
Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в США
Общество
«Русские витязи» выступили на Dubai Airshow
Мир
В ФРГ пообещали значительно нарастить поддержку Украины в 2024 году
Мир
Списанные Нидерландами зенитные установки Gepard отправят на Украину
Мир
СМИ сообщили о страхе отступления до Львова в рядах ВСУ
Экономика
Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» Республике Крым
Общество
Мультимедийная фотозона «Алые паруса» открылась на выставке «Россия» на ВДНХ
Политика
Путин обсудил обострение конфликта в секторе Газа с президентом Сенегала

Названы самые пострадавшие в ЕС из-за отсутствия туристов из РФ страны

АТОР: страны Балтии больше других в ЕС пострадали от отсутствия туристов из России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Балтии больше других государств Евросоюза (ЕС) пострадали от отсутствия туристов из России, об этом 12 ноября сообщила АТОР со ссылкой на отчет Европейской туристической комиссии.

«Более медленное восстановление очевидно среди восточноевропейских стран, граничащих с Россией и Украиной, а также тех, которые обычно зависят от российских путешественников. Самый резкий спад зафиксирован в странах Балтии: Эстония (–27%), Латвия (–30%) и Литва (–33%)», — говорится в сообщении.

В целом количество посещений туристами Европы за январь–сентябрь 2023 года снизилось всего на 3,2% по отношению к уровню 2019 года. При этом количество ночевок в ЕС отстает от допандемийного показателя всего на 1,3%, однако это отмечается неравномерно.

Полное восстановление туризма ожидается в 2024 году, на год раньше, чем ожидалось, на фоне сохраняющейся инфляции и геополитической нестабильности.

Лидерами в росте посещения туристами стала Сербия, где рост составил 15%, Черногория с 14% и Португалия, которую посетило на 15% больше туристов.

Горячие туры: куда едут россияне на ноябрьские праздники
Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на планы большинства путешественников

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что российские туристы с января по сентябрь текущего года совершили 7 млн туристических поездок за рубеж, что на 50% больше, чем в 2022 году. Тройка стран — лидеров по посещению не изменилась с 2022 года: это Турция (3,4 млн поездок), ОАЭ (922,6 тыс.) и Египет (739,2 тыс.).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023