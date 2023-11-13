Названы самые пострадавшие в ЕС из-за отсутствия туристов из РФ страны

Страны Балтии больше других государств Евросоюза (ЕС) пострадали от отсутствия туристов из России, об этом 12 ноября сообщила АТОР со ссылкой на отчет Европейской туристической комиссии.

«Более медленное восстановление очевидно среди восточноевропейских стран, граничащих с Россией и Украиной, а также тех, которые обычно зависят от российских путешественников. Самый резкий спад зафиксирован в странах Балтии: Эстония (–27%), Латвия (–30%) и Литва (–33%)», — говорится в сообщении.

В целом количество посещений туристами Европы за январь–сентябрь 2023 года снизилось всего на 3,2% по отношению к уровню 2019 года. При этом количество ночевок в ЕС отстает от допандемийного показателя всего на 1,3%, однако это отмечается неравномерно.

Полное восстановление туризма ожидается в 2024 году, на год раньше, чем ожидалось, на фоне сохраняющейся инфляции и геополитической нестабильности.

Лидерами в росте посещения туристами стала Сербия, где рост составил 15%, Черногория с 14% и Португалия, которую посетило на 15% больше туристов.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что российские туристы с января по сентябрь текущего года совершили 7 млн туристических поездок за рубеж, что на 50% больше, чем в 2022 году. Тройка стран — лидеров по посещению не изменилась с 2022 года: это Турция (3,4 млн поездок), ОАЭ (922,6 тыс.) и Египет (739,2 тыс.).