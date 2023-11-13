ОНФ призвал вернуть государству часть загубленного в Ессентуках парка

Народный Фронт Ставропольского края предложил вернуть государству 6 га уникальной земли в лечебном парке в Ессентуках и восстановить его исторический облик. Об этом активисты сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнили в ОНФ, в 2005 году 5,7 га парка передали в частные руки и с тех пор он больше похож на «пристанище маргиналов».

«Уничтожена уникальная система каналов «маленькой Венеции» Кавминвод, поющий фонтан стал помойкой, роскошный розарий зарос сорняком и вымер. Не нравится это никому», — говорится в сообщении.

По словам активистов, власти ничего предпринять не могут, так как не имеют права приводить в порядок частную территорию на бюджетные деньги. Волонтеры ежегодно проводят субботники, но эффекта хватает ненадолго. В связи с этим в ОНФ решили направить обращение в краевую прокуратуру, отмечает ИА StavropolMedia.

Ранее в ноябре сообщалось, что два новых экскаватора приобрели для ремонта дорог в Кировском и Ипатовском округах Ставропольского края. Технику купили за счет субсидий.