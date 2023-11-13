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Пользователи Сбербанка столкнулись с проблемами при совершении переводов

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Пользователи Сбербанка столкнулись со сложностями при совершении переводов. Об этом 13 ноября сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar.

«Сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте через пять минут или позже», — говорилось в сообщении, которое появлялось при попытке сделать перевод.

Позднее в этот день Сбербанк сообщил, что работа сервиса восстановлена, неполадки устранены, а сбой был временным.

Несмотря на это, на странице банка в соцсети «ВКонтакте» пользователи продолжают жаловаться на проблемы с переводом. В основном жалобы поступают от жителей Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

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Организация 1 ноября также сообщила о том, что некоторые пользователи старых версий приложения «Сбербанк Онлайн» испытывали трудности с входом в мобильный банк, однако эта ошибка была устранена, а все затруднения решены.

Также 27 октября пользователи «Сбера» сообщали о сбоях в работе банковского приложения. По данным Downdetector, всплеск жалоб наблюдался около 14:00 мск. Проблемы с доступом фиксировались у ряда провайдеров Владивостока, Ярославля, Самары, Перми. Очевидцы сообщили, что не работали банкоматы, а на кассах некоторых магазинов не проходила оплата покупок.

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