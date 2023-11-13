Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в понедельник, 13 ноября, что в ближайшее время в отношении высокопоставленных украинских офицеров будут проведены процессуальные действия.

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица в Киеве, на которой расположен офис президента Украины Владимира Зеленского. — Ред.) делает свой ход», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Каких-либо других подробностей не сообщается.

В СМИ всё чаще стали появляться сообщения о борьбе между Зеленским и высокопоставленными представителями ВСУ. Так, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» 13 ноября связал данный раскол с неудачным контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 11 ноября, газета The Telegraph писала, что неудачи ВСУ на фронте сломили Зеленского. Как тогда отметило издание, президент Украины впервые раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил о патовой для украинских войск ситуации на фронте. По данным газеты, такой открытый раскол между киевскими военными и политиками произошел спустя 20 месяцев боевых действий.

Ранее, 27 сентября, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники сообщила, что Залужный был опрошен в рамках уголовного дела о сдаче Херсонской области. Уточнялось, что следователи проводили беседу с Залужным без формального вызова на допрос и что главком ВСУ не имел какого-либо процессуального статуса, однако не исключалось, что такой статус появится позже.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.