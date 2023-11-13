Десантники ВС РФ уничтожили позиции ВСУ под Артемовском

Российские военнослужащие уничтожили позиции боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском участке. Соответствующие кадры 13 ноября опубликовало Минобороны РФ.

Удар управляемой ракетой по позициям украинской армии нанесли военнослужащие десантных войск из Костромы, уточнили в ведомстве. В результате были уничтожены наблюдательный пункт и огневая точка пехоты ВСУ.

Ранее в этот день боец спецназа «Сибирь» российской группировки войск «Юг» рассказал, что военные ВСУ берегут свою технику на артемовском направлении. Поэтому, по его словам, они пополняют боеприпасы и эвакуируют раненых пешком за несколько километров от своих позиций на передовой под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

До этого, 31 октября, Минобороны показало видео, на котором ивановские десантники ликвидируют опорный пункт противника в районе Артемовска.

30 октября боец спецназа «Сибирь» группировки войск «Юг» с позывным Ворон рассказал о подготовке военнослужащими ВСУ под Клещеевкой, за которую идут бои на артемовском участке фронта, позиций к зимней обороне.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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