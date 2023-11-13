Монтаж Губернского катка стартовал в Туле

Рабочие приступили к монтажу Губернского катка на площади Ленина в Туле, сообщает корреспондент ТСН24 в понедельник, 13 ноября.

Каток площадью 30х60 м возводят за счет внебюджетных средств. Его оборудуют раздевалками и прокатом коньков для посетителей. Каток начнет работу в середине декабря 2023 года.

Также в пресс-службе городской администрации предупредили, что с 13 ноября из-за строительства Губернского катка на площади Ленина на 91 уменьшится число парковочных мест.

В конце октября сообщалось, что в Туле признали объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения Дом Демидовых, расположенный в Зареченском районе города.