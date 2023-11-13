Списанные Нидерландами зенитные установки Gepard отправят на Украину

Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом 13 ноября пишет газета De Telegraaf, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что некогда проданные Иордании ЗСУ Gepard получат на Украине «новую жизнь». В минобороны Нидерландов данную информацию изданию комментировать не стали, однако представитель ведомства подтвердил, что Gepard действительно удалось продать Иордании «по хорошей цене».

По данным СМИ, заказ на сумму €110 млн по закупке данных зенитных установок у компании в Иордании разместило минувшим летом минобороны США.

Разработанные ФРГ Gepard были поставлены на вооружение армии Нидерландов с 1970-х годов. Там их дооборудовали собственным радаром. Однако с 2006 года ЗСУ были выведены из эксплуатации. С 2013 года Нидерланды стали продавать Gepard Иордании. Последние единицы техники были проданы в 2016 году.

До этого, в июне, власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 ЗСУ Gepard, о которых идет речь, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

5 сентября Берлин направил Киеву новый пакет военной помощи. На сайте правительства страны указывалось, что в него войдут более 10 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard и 27 тыс. патронов калибра 40 мм. Кроме того, будут переданы четыре пограничных автомобиля, 32 грузовика Zetros и четыре тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков.

7 ноября также стало известно, что Нидерланды собираются отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов управлению ими. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято в результате обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.