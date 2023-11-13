Реклама
Прямой эфир
Мир
Финский посол призвал построить укрепления на границе с РФ
Мир
Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь с 15 ноября
Мир
Боррель отправится в страны Ближнего Востока для обсуждения политических вопросов
Мир
Границу Египта и сектора Газа через КПП «Рафах» пересекли 98 россиян
Мир
Израиль с начала конфликта нанес 4,3 тыс. ударов по сектору Газа
Мир
Премьер Грузии извинился перед послом Китая за слова президента
Мир
В США оценили потери ВСУ в 190 тыс. человек убитых и раненых
Экономика
ОАК работает над заменой всей линейки самолетов «Антонов»
Интернет и технологии
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Мир
СМИ узнали об извинениях перед членами ЕС за слова Борреля о Газе
Мир
В Госдуме назвали ловушкой корейский сценарий Запада по Украине
Мир
Израиль объявил 4-часовую паузу в боевых действиях в южной части Газы
Мир
МО РФ заявило об остановке части работ по военной биологии в США
Сюжет:

Списанные Нидерландами зенитные установки Gepard отправят на Украину

Telegraaf: списанные Нидерландами зенитные установки Gepard передадут ВСУ
0
Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом 13 ноября пишет газета De Telegraaf, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что некогда проданные Иордании ЗСУ Gepard получат на Украине «новую жизнь». В минобороны Нидерландов данную информацию изданию комментировать не стали, однако представитель ведомства подтвердил, что Gepard действительно удалось продать Иордании «по хорошей цене».

По данным СМИ, заказ на сумму €110 млн по закупке данных зенитных установок у компании в Иордании разместило минувшим летом минобороны США.

Разработанные ФРГ Gepard были поставлены на вооружение армии Нидерландов с 1970-х годов. Там их дооборудовали собственным радаром. Однако с 2006 года ЗСУ были выведены из эксплуатации. С 2013 года Нидерланды стали продавать Gepard Иордании. Последние единицы техники были проданы в 2016 году.

«Леопард» и другие животные: какое оружие уже получила Украина
Киев готовит большое наступление, эксперты дали прогнозы

До этого, в июне, власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 ЗСУ Gepard, о которых идет речь, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

5 сентября Берлин направил Киеву новый пакет военной помощи. На сайте правительства страны указывалось, что в него войдут более 10 тыс. боеприпасов для зенитных установок Gepard и 27 тыс. патронов калибра 40 мм. Кроме того, будут переданы четыре пограничных автомобиля, 32 грузовика Zetros и четыре тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков.

7 ноября также стало известно, что Нидерланды собираются отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов управлению ими. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято в результате обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023