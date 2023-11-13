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Мантуров поделился планами фармкомпаний РФ открыть производства в ОАЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские фармакологические компании планируют открывать производства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил 13 ноября журналистам вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Dubai Airshow.

Может начаться выпуск лекарств, в частности, в нозологии, отметил он.

«Да, это правда, так и есть», — ответил он на вопрос, есть ли у отечественных фармкомпаний планы по открытию производств в ОАЭ.

«Что касается направлений — основное нозология, где у нас есть хорошие компетенции, и это и биоинженерные препараты, то есть моноклональные антитела», — сказал министр.

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Ранее в понедельник Мантуров поделился с «Известиями» подробностями переговоров с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри. По его словам, обсуждался вопрос более тесной кооперации в индустриальной сфере. Формируется сбор предварительных заявок в таких сферах, как металлургия, химия, фармацевтика и высокие цифровые технологии, отметил вице-премьер.

Накануне Мантуров рассказал, что на производственной площадке в Абу-Даби в ОАЭ началась сборка автомобилей Aurus. По его словам, компания планирует открыть там салон для продажи и кастомизации машин. Присутствие бренда в странах Ближнего Востока предполагается расширять, после того как он «основательно закрепит» позиции в ОАЭ.

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