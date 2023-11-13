Ставрополье в 1,4 раза увеличило экспорт продуктов в Китай

Экспорт продовольствия из Ставрополья в Китай вырос в 1,4 раза. С начала 2023 года предприятия края направили в Поднебесную около 31 тыс. т товаров, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Среди экспортируемых продуктов — мясо, мука, овощи, хлеб, минеральная вода, кондитерские изделия, подсолнечное масло. Производители обеспечивают потребности российских покупателей и осваивают новые рынки сбыта, отмечает ИА StavropolMedia.

Объемы отправленного продовольствия наращивают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По словам Владимирова, данные меры позволяют привлекать больше средств в экономику России, расширяют производство и создают дополнительные рабочие места.

Ранее в октябре сообщалось, что урожай подсолнечника вырос в Ставропольском крае на 21% в 2023 году по сравнению с результатом годом ранее. Хороших результатов удалось добиться благодаря комплексу факторов.