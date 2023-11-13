СМИ сообщили о страхе отступления до Львова в рядах ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасаются возможности отступления до Львова из-за внимания Соединенных Штатов и других западных стран к палестино-израильскому конфликту. Об этом 13 ноября сообщила британская газета The Daily Beast со ссылкой на украинских военных.

«Без поддержки США и других (стран — Ред.) мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или [конфликт] дойдет до Львова», — приводит газета слова собеседника с позывным «Спенсер».

В рядах ВСУ подчеркнули зависимость от поддержки западных стран, поскольку объем производства вооружений на Украине не покрывает потребности ее армии. Также украинские военнослужащие опасаются необходимости ограничения использования своих запасов в случае эскалации ближневосточного конфликта, добавили в газете.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объем военных поставок Украине со стороны ЕС достиг €27 млрд.

В то же время Forbes сообщил о сомнениях Запада по поводу поставок Киеву немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams после провалов ВСУ на фронте. В статье отмечается, что тяжелой техники оказалось недостаточно для успехов украинской армии. Теперь западные страны осознали бесполезность предоставления Украине военной помощи и предлагают Киеву танки попроще, подчеркивается в публикации.

10 ноября Forbes также писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия. Журналист издания Дэвид Экс отметил, что даже если Киев закупит еще около 200 немецких танков Leopard 1A5, они будут быстро уничтожены.

В конце октября советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения. Они не обладают достаточным запасом маневренности и прочности корпуса. Кроме того, эти танки много весят, а проходимость их на бездорожье крайне посредственна.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.