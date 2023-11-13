В Пензенской области 13 дорог отремонтировали раньше срока

Ремонт 13 дорог завершили раньше срока в Пензенской области. Работы выполнены благодаря опережающему финансированию при переносе средств с 2024 на 2023 год.

Работы выполнены в Городищенском, Каменском, Лунинском, Нижнеломовском, Пензенском, Колышлейском, Камешкирском, Земетчинском и Бессоновском районах. Общая протяженность отремонтированных в 2023 году составила 175,7 км.

Ремонт проезда между селами Большая Елань и Кучки завершен на год раньше. Длина участка составила больше 14 км. Кроме того, выполнены работы на дороге Чемодановка – Васильевка, протяженность участка составила 7,4 км. Между селом Архангельское, рабочим поселком Чаадаевка и селом Чаадаевка привели в порядок дорожное покрытие, которое находилось в неудовлетворительном состоянии.

На дороге Земетчино – Раево восстановили участок протяженностью 8 км. Кроме того, приведен в порядок участок протяженностью 4,4 км дороги Нижний Ломов – Пачелма – Башмаково. В эксплуатацию ввели участок длиной 10 км дороги Нижний Ломов – Наровчат – граница области в Нижнеломовском районе. Полный перечень работ приводит ИА «Пенза-пресс».

Ранее сообщалось, что в Омске начались работы по реконструкции бульвара Архитекторов. Проезжую часть расширят до четырех-шести полос. Кроме того, рабочие обустроят ливневую канализацию, тротуары, велодорожки и парковки.