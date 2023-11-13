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Границу Египта и сектора Газа через КПП «Рафах» пересекли 98 россиян

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Фото: TASS/EPA
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Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа пересекли в общей сложности 98 граждан России. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Работа по эвакуации мирного населения из региона организована ведомством совместно с российскими дипломатами. Состояние эвакуированных оценивают медики.

Ранее в этот день российские спасатели сообщили, что первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян добралась в оперативный штаб ведомства в Каире в целости и сохранности. Им оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием, уточнили в министерстве.

Также в этот день МЧС сообщило об утверждении новой группы на эвакуацию, в которую вошли примерно 90–100 человек. Уточнялось, что оперативная группа ведомства уже выезжает из Каира, чтобы в понедельник утром оказаться у КПП «Рафах».

Накануне 70 граждан РФ пересекли границу сектора Газа. Врачи как удовлетворительное, их допустили до перелета в Москву. Отмечалось, что среди эвакуированных были женщина на позднем сроке беременности, 27 детей, пятеро из которых возрастом до трех лет.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

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7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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