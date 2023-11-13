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Администрация в Коми выплатит 219 тыс. рублей за падение наледи на машину

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Администрация Ижемского района Коми выплатит 219 тыс. рублей за падение наледи с крыши на машину. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу судов республики.

Инцидент произошел в поселке Щельяюр 13 марта. Водитель автомобиля Hyundai Creta следовал по улице Заводской, когда внезапно на иномарку упала снежная масса со льдом. Машине был нанесен ущерб, который оценен в 204 тыс. рублей без учета износа запасных частей.

Установлено, что снежная масса упала с крыши восьмиквартирного жилого дома. Шесть квартир находятся в муниципальной собственности, управляющая компания у дома отсутствует. Способ управления многоквартирным домом не определен.

В суде отметили, что дорожная деятельность и содержание муниципального жилого фонда являются вопросами местного значения районов. Суд удовлетворил в полной мере иск водителя иномарки. Администрация района обязана выплатить ущерб, а также компенсировать стоимость услуг оценщика и расходы по оплате госпошлины.

Решение суда не вступило в законную силу.

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