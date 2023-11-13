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Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь с 15 ноября

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Фото: commons.wikimedia.org
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Киево-Печерская лавра с четверга, 15 ноября, перейдет на новоюлианский календарь, который выступает основными для раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказал исполняющий обязанности наместника монастыря архимандрит Авраамий.

Он объяснил украинскому изданию «Судебно-юридическая газета», что такое решение было принято по многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской лавры. Кроме того, священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейший митрополит Эпифаний дал на это благословение, добавил Авраамий.

«Газета.Ru» отмечает, что существует несколько календарей, согласно которым церкви исчисляют праздничные дни. Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская православные церкви и афонские монастыри используют юлианские календари. Остальные поместные церкви придерживаются новоюлианского календаря, которым пользуются католики.

ПЦУ перешла на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 года.

Новый церковный календарь на Украине: в чем отличие от григорианского
Рождество будут отмечать 25 декабря, но празднование Пасхи не изменится

28 июля президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал закон о переносе празднования Рождества в стране на 25 декабря. Верховная рада 14 июля одобрила проект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Это сделано с целью «отказаться от российского наследия».

24 мая сообщалось, что ПЦУ будет праздновать Покров Пресвятой Богородицы 1 октября вместо 14-го, Крещение — 6 января, а не 19-го. Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников изменения не коснутся.

В этот же день зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал «Известиям», что ПЦУ хочет «разрушить церковное единство и связи внутриукраинского православия», выполняя определенный политический заказ. Общий календарь объединяет церкви. Но ПЦУ преследует противоположные цели — разрушение церковного единства, указал он.

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