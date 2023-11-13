Боррель отправится в страны Ближнего Востока для обсуждения политических вопросов

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетит с рабочим визитом Израиль и Палестину, а также ряд других стран для обсуждения ситуации в регионе, сообщил он 13 ноября в соцсети X (бывш. Twitter).

«На этой неделе я отправлюсь в Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, чтобы обсудить с региональными лидерами гуманитарный доступ и помощь, а также политические вопросы», — указал Боррель.

По его словам, необходим «политический горизонт, направленный на решение проблемы двух государств». Он подчеркнул, что этого можно добиться только посредством диалога.

До этого, 6 ноября, Боррель назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке моральным провалом. По его словам, в Европе были формально привержены к созданию двух государств, но действовали без необходимой для достижения результата дорожной карты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.