Врач заявила об опасности затяжного насморка

Врач-педиатр Татьяна Немальцева рассказала об опасности затяжного насморка, который может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

В беседе с агентством runews24.ru в понедельник, 13 ноября, специалист объяснила, что если насморк продолжается больше двух недель, то это уже затяжной ринит. Заболевание характеризуется появлением корочек в носу, жжением и сухостью слизистой. Кроме того, нарушается обоняние, появляются заложенность носа и головные боли. В целом может ухудшиться общее самочувствие.

По словам врача, не стоит игнорировать лечение насморка, поскольку это чревато развитием осложнений, пишет РИАМО. Также не стоит бесконтрольно принимать сосудосуживающие лекарственные препараты, поскольку могут развиться хронический ринит, гайморит, фронтит, бронхит, отит, тонзиллит, трахеит и даже пневмония, сообщает телеканал «360».

Немальцева отметила, что следует своевременно обращаться к врачу и выполнять его рекомендации, чтобы избежать негативных последствий для здоровья. Если симптомы простуды сохраняются в течение двух недель, стоит проконсультироваться у оториноларинголога, пишет Pravda.Ru.

В октябре врач-оториноларинголог, хирург Алексей Литвинов опроверг пользу масла ментола и мяты при насморке. По его словам, чистые эфирные масла крайне нежелательны при насморке. Он пояснил, что их использование может привести к ожогу и ухудшению симптомов — дополнительному отеку, что еще больше затруднит дыхание, пишет НСН.

В марте врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что насморк считается вполне безобидным заболеванием, но при неправильном или несвоевременном лечении он может привести к жизнеугрожающим осложнениям. По его словам, опасным является переход насморка в затяжное или даже хроническое течение. Также ринит может спровоцировать воспалительные процессы в различных отделах слухового аппарата, приведя к развитию отита или евстахеита.

Ранее врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов предупредил, что заложенность носа может привести к тяжелым последствиям для организма, например к синуситу. Он опасен тем, что «при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может прорваться в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль», отмечает телеканал «Звезда». Врач предупредил, что если этот процесс не остановить, то могут быть последствия для мозга и человека потребуется спасать.