Реклама
Прямой эфир
Мир
Финский посол призвал построить укрепления на границе с РФ
Мир
Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь с 15 ноября
Мир
Боррель отправится в страны Ближнего Востока для обсуждения политических вопросов
Мир
Границу Египта и сектора Газа через КПП «Рафах» пересекли 98 россиян
Мир
Израиль с начала конфликта нанес 4,3 тыс. ударов по сектору Газа
Мир
Премьер Грузии извинился перед послом Китая за слова президента
Мир
В США оценили потери ВСУ в 190 тыс. человек убитых и раненых
Экономика
ОАК работает над заменой всей линейки самолетов «Антонов»
Интернет и технологии
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Мир
СМИ узнали об извинениях перед членами ЕС за слова Борреля о Газе
Мир
В Госдуме назвали ловушкой корейский сценарий Запада по Украине
Мир
Израиль объявил 4-часовую паузу в боевых действиях в южной части Газы
Мир
МО РФ заявило об остановке части работ по военной биологии в США

Премьер Грузии извинился перед послом Китая за слова президента

Премьер Грузии: риторика Зурабишвили противоречит отношению Грузии к КНР
0
Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече в Тбилиси выразил послу Китая Чжоу Цзяню сожаление из-за слов президента страны Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом 13 ноября сообщается на сайте правительства Грузии.

Отмечается, что в ходе встречи Гарибашвили дал оценку словам президента Грузии, которая в интервью телеканалу LCI заявила, что было бы историческим результатом, если бы российский и китайский лидеры когда-нибудь были бы осуждены.

«Премьер-министр выразил сожаление из-за заявления президента Грузии и выразил надежду, что указанное заявление президента не повлияет на чрезвычайно позитивную историческую динамику отношений Грузии и Китая, и не навредит ей», — говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что данная риторика противоречит отношению правительства Грузии и грузинского народа к Китаю. При этом Гарибашвили указал, что это не первый случай, когда Зурабишвили «осуществляет деятельность с нарушением конституции и во вред интересам государства». Он напомнил, что последний раз такое нарушение с ее стороны послужило поводом для процедуры импичмента.

Кроме того, грузинский премьер подчеркнул, что его страна является парламентской республикой, где президент не реализует внешнюю политику страны.

Мечта об импичменте: президенту Грузии грозит отставка
Конституционный суд признал, что Зурабишвили нарушила законодательство

Ранее, 1 сентября, правящая партия Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» начала процедуру импичмента в отношении Зурабишвили из-за несогласованного визита главы государства в Евросоюз. Ее обвинили в нарушении Конституции страны, так как президент не имела права посещать европейские страны без согласия правительства.

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте 3 октября. 16 октября он удовлетворил запрос об импичменте президенту. Суд признал, что она своими поездками за рубеж вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, что разрешает начало процедуры импичмента главы государства.

В результате голосования, которое состоялось 18 октября, парламенту Грузии не удалось объявить импичмент Зурабишвили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023