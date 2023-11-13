Премьер Грузии извинился перед послом Китая за слова президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече в Тбилиси выразил послу Китая Чжоу Цзяню сожаление из-за слов президента страны Саломе Зурабишвили о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом 13 ноября сообщается на сайте правительства Грузии.

Отмечается, что в ходе встречи Гарибашвили дал оценку словам президента Грузии, которая в интервью телеканалу LCI заявила, что было бы историческим результатом, если бы российский и китайский лидеры когда-нибудь были бы осуждены.

«Премьер-министр выразил сожаление из-за заявления президента Грузии и выразил надежду, что указанное заявление президента не повлияет на чрезвычайно позитивную историческую динамику отношений Грузии и Китая, и не навредит ей», — говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что данная риторика противоречит отношению правительства Грузии и грузинского народа к Китаю. При этом Гарибашвили указал, что это не первый случай, когда Зурабишвили «осуществляет деятельность с нарушением конституции и во вред интересам государства». Он напомнил, что последний раз такое нарушение с ее стороны послужило поводом для процедуры импичмента.

Кроме того, грузинский премьер подчеркнул, что его страна является парламентской республикой, где президент не реализует внешнюю политику страны.

Ранее, 1 сентября, правящая партия Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» начала процедуру импичмента в отношении Зурабишвили из-за несогласованного визита главы государства в Евросоюз. Ее обвинили в нарушении Конституции страны, так как президент не имела права посещать европейские страны без согласия правительства.

Конституционный суд Грузии приступил к рассмотрению иска правящей партии «Грузинская мечта» об импичменте 3 октября. 16 октября он удовлетворил запрос об импичменте президенту. Суд признал, что она своими поездками за рубеж вопреки запрету правительства нарушила государственный закон, что разрешает начало процедуры импичмента главы государства.

В результате голосования, которое состоялось 18 октября, парламенту Грузии не удалось объявить импичмент Зурабишвили.