В МГУ объяснили желание Парижа прекратить поставки оружия Киеву из своих арсеналов

Запад начинает медленно подталкивать Киев к завершению активной фазы конфликта, который оказался для украинских властей малорезультативным. Об этом «Известиям» 13 ноября заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Накануне глава минобороны Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI заявил, что Париж планирует отказаться от поставок вооружений Киеву из своих арсеналов и надеется заставить его покупать новое оружие у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.

Как отметил Коньков, у подобного рода высказываний есть две стороны, одна из которых заключается в том, что ни одно государство не будет отдавать все свои вооружения подчистую, так как собственная обороноспособность у каждой страны в приоритете.

«Что касается субъективных оснований, то здесь речь идет о том, что Запад медленно, но верно начинает подталкивать Украину к более гибкой позиции — к готовности договариваться, к готовности завершать активную фазу кампании, которая оказалась для Украины малорезультативной, по крайней мере с точки зрения спонсоров и покровителей, одним из которых выступает как раз Франция. Поэтому последовательно, поступательно, на разных уровнях будут звучать такого рода намеки, что нужно сворачивать прямое обеспечение Украины вооружением и техникой», — указал политолог.

По его словам, таким образом Запад намерен создать предпосылки для смягчения украинской позиции по диалогу с Москвой о завершении сопротивления.

Также в эфире телеканала LCI 12 ноября глава минобороны Франции заявил, что Париж выразил готовность возобновить контакты с Москвой, так как переговоры между главами оборонных ведомств двух стран позволили бы избежать эскалации между ними в трудные моменты.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявили российские власти после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.