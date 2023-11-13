Карта спецоперации на Украине 13 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 ноября можно в материале «Известий».

По информации Минобороны, за сутки на купянском направлении действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника.

Кроме того, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и один автомобиль на краснолиманском направлении.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Клещеевка. Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два пункта управления БПЛА.

Также на южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесено огневое поражение скоплениям военнослужащих 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника на запорожском направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а на херсонском — до 60 военнослужащих убитыми и ранеными.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 534 самолета, 254 вертолета, 8881 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 383 танка и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 15 237 единиц специальной военной автомобильной техники.

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