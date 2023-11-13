На экспозиции III Конгресса молодых ученых представят передовые российские наукоемкие технологии

III Конгресс молодых ученых пройдет 28–30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». Участников мероприятия ожидает насыщенная деловая программа, которая насчитывает более 100 различных мероприятий — сессий, лекций, мастер-классов, круглых столов, посвященных науке и технологиям в России. Дополнит мероприятия Конгресса выставка современных российских технологий.

В рамках экспозиции будут работать стенды ведущих образовательных учреждений, государственных и частных компаний, которые занимаются развитием наукоемких технологий в России, а также научные интерактивные пространства. Среди выставочных проектов и экспонентов 2023 года — «Научная гостиная: 100 вопросов академику», «НАША ЛАБА», «Интеллектуальная гостиная», выставка инициатив Десятилетия науки и технологий в России «Аллея регионов», Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК), Лаборатория «Климат и океан», Совместное предприятие «Квантовые технологии» (СП «Квант»), Научно-образовательный центр мирового уровня «Нижегородский НОЦ», Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП), выставка «300 лет Российской академии наук», «Медиастудия III Конгресса молодых ученых», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ), Агентство инноваций, Центр одаренных детей Ивановской области «Солярис» и проект СЛОН, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук (ФИЦ Биотехнологии РАН), Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР), Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», СИБУР, Госкорпорация «Росатом», «Сбер». Площадь экспозиции в этом году составит порядка 6 тыс. кв. м, что существенно больше, чем в прошлом году.

«Научная гостиная: 100 вопросов академику» в 2023 году олицетворяет собой концепцию «умного будущего». Тема экспозиции — «Умный дом будущего». Пространство будет реализовано с использованием технологических решений и научного подхода, которые создаются сегодня в научных и исследовательских центрах, передовых лабораториях и технологических компаниях. Экспозиционно и концептуально гостиная будет разделена на пространственные блоки, символизирующие различные комнаты дома будущего, в каждой из которых будут представлены тематические технологии и инновации. Среди проектов — 3D фуд-принер, технологии умного освещения, представленные адаптивным светодиодными лентами, уникальные покрытия из современных композитных материалов, а также умная посуда и бытовая техника, созданные российскими компаниями.

Одним из ключевых мероприятий III Конгресса молодых ученых будет выставка «Аллея регионов» в разрезе реализации 18 инициатив Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, которая расскажет о научном потенциале регионов и федеральных округов страны. На выставке будут представлены 10 регионов — лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов, который во второй раз подготовило Министерство науки и высшего образования России на основе показателей по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Каждому субъекту и федеральному округу, представленным на выставке, будет соответствовать инфографика и информация о проектах и мероприятиях, реализуемых в рамках регионального плана Десятилетия науки и технологий. Информация о федеральных округах будет дополнена экспонатами, демонстрирующими достижения местной науки.

На полях Конгресса будет работать современная мультимедийная выставка, посвященная истории Российской академии наук. Экспозиция реализуется в преддверии празднования 300-летия РАН в 2024 году. На выставке представлены уникальные архивные документы, фотографии, материалы научных экспедиций и записки ученых, охватывающие исторический период работы Академии с 1724 по настоящее время.

По сложившейся традиции в дни проведения Конгресса будет работать «Медиастудия III Конгресса молодых ученых», организатором которой выступает АНО «Национальные приоритеты» — оператор Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. В 2023 году студия станет высокотехнологичным арт-объектом и обеспечит вещание с площадки во все дни мероприятия. Гости Конгресса смогут узнать о том, что произошло в мире науки за прошедший год, от первых лиц правительства, ведущих российских ученых мирового уровня, глав госкорпораций и высокотехнологичных предприятий. Традиционно запланированы интервью с молодыми учеными и популяризаторами науки.

Дополнят выставку III Конгресса молодых ученых экспозиции лидеров российской наукоемкой промышленности и бизнеса. Свои разработки в области технологий, а также образовательные и карьерные проекты для студентов и молодых ученых представят «Сбер», Госкорпорация «Росатом», «Сибур», Совместное предприятие «Квантовые технологии» (СП «Квант»).