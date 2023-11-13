В эфир телеканала «ЧЕ!» выходит новый сезон реалити-расследования

В эфир телеканала «ЧЕ!» выходит новый сезон флагманского реалити-расследования об изменах и кризисах в отношениях

13 ноября в 23:00 на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера седьмого сезона экшн-реалити «Опасные связи». Ведущие проекта Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин убеждены — измены не скрыть! Это подтвердят новые серии провокационного реалити об отношениях на «ЧЕ!».

Найти причину измены — этим вопросом давно задаются не только обманутые партнеры, но и специалисты, изучающие психологию отношений. Согласно нейроисследованиям, 31%* опрошенных признались, что изменяли своим вторым половинкам. Это значит, что примерно каждый третий участник исследования хотя бы раз нарушал данные партнеру обещания. При этом, только 10% признались, что были честны и рассказали о случившимся. Остальные — предпочли скрыть измену или попались с поличным.

Денис Гребенюк, ведущий проекта «Опасные связи»: «К нам за помощью обращаются совершенно разные люди. В копилке уже более 200 эпизодов проекта, а значит, более 200 историй супружеской неверности. В этом сезоне особый акцент мы сделали на газлайтерах — тех людях, кто в попытках скрыть измену не просто лгут своему партнеру, а отрицают его подозрения и обвиняют в невменяемости. Вы увидите, как искусно близкие люди могут управлять сознанием, но с нами эти манипуляции не пройдут!».

Дмитрий Рыбин, ведущий проекта «Опасные связи»: «Есть популярное мнение, что в измене виноваты оба партнера. Это не так. Неверность — это всегда выбор одного человека. Кейсы нового сезона показывают, что стать причиной измены могут разные факторы: конфликты, неудовлетворенность или скука. Но ответственность за решение всегда лежит на виновнике. И он должен понимать, когда тайное станет явным, последствия могут быть трагичными».

«Опасные связи» — один из флагманских проектов собственного производства телеканала «ЧЕ!» в линейке реалити-расследований. Новые сезоны проекта стабильно выходят с долей выше средней доли канала (премьера последнего сезона превысила долю на +62%). Эти данные ярко демонстрируют большой и неустанный интерес зрителей к реалити.