Реклама
Прямой эфир
Мир
Финский посол призвал построить укрепления на границе с РФ
Мир
Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь с 15 ноября
Мир
Боррель отправится в страны Ближнего Востока для обсуждения политических вопросов
Мир
Границу Египта и сектора Газа через КПП «Рафах» пересекли 98 россиян
Мир
Израиль с начала конфликта нанес 4,3 тыс. ударов по сектору Газа
Мир
Премьер Грузии извинился перед послом Китая за слова президента
Мир
В США оценили потери ВСУ в 190 тыс. человек убитых и раненых
Экономика
ОАК работает над заменой всей линейки самолетов «Антонов»
Интернет и технологии
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Мир
СМИ узнали об извинениях перед членами ЕС за слова Борреля о Газе
Мир
В Госдуме назвали ловушкой корейский сценарий Запада по Украине
Мир
Израиль объявил 4-часовую паузу в боевых действиях в южной части Газы
Мир
МО РФ заявило об остановке части работ по военной биологии в США

В эфир телеканала «ЧЕ!» выходит новый сезон реалити-расследования

0
Фото: chetv.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В эфир телеканала «ЧЕ!» выходит новый сезон флагманского реалити-расследования об изменах и кризисах в отношениях

13 ноября в 23:00 на телеканале «ЧЕ!» состоится премьера седьмого сезона экшн-реалити «Опасные связи». Ведущие проекта Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин убеждены — измены не скрыть! Это подтвердят новые серии провокационного реалити об отношениях на «ЧЕ!».

Найти причину измены — этим вопросом давно задаются не только обманутые партнеры, но и специалисты, изучающие психологию отношений. Согласно нейроисследованиям, 31%* опрошенных признались, что изменяли своим вторым половинкам. Это значит, что примерно каждый третий участник исследования хотя бы раз нарушал данные партнеру обещания. При этом, только 10% признались, что были честны и рассказали о случившимся. Остальные — предпочли скрыть измену или попались с поличным.

Денис Гребенюк, ведущий проекта «Опасные связи»: «К нам за помощью обращаются совершенно разные люди. В копилке уже более 200 эпизодов проекта, а значит, более 200 историй супружеской неверности. В этом сезоне особый акцент мы сделали на газлайтерах — тех людях, кто в попытках скрыть измену не просто лгут своему партнеру, а отрицают его подозрения и обвиняют в невменяемости. Вы увидите, как искусно близкие люди могут управлять сознанием, но с нами эти манипуляции не пройдут!».

Дмитрий Рыбин, ведущий проекта «Опасные связи»: «Есть популярное мнение, что в измене виноваты оба партнера. Это не так. Неверность — это всегда выбор одного человека. Кейсы нового сезона показывают, что стать причиной измены могут разные факторы: конфликты, неудовлетворенность или скука. Но ответственность за решение всегда лежит на виновнике. И он должен понимать, когда тайное станет явным, последствия могут быть трагичными».

«Опасные связи» — один из флагманских проектов собственного производства телеканала «ЧЕ!» в линейке реалити-расследований. Новые сезоны проекта стабильно выходят с долей выше средней доли канала (премьера последнего сезона превысила долю на +62%). Эти данные ярко демонстрируют большой и неустанный интерес зрителей к реалити.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023