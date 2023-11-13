Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя

Клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями в работе мобильного приложения при выполнении денежных переводов, позже неполадки устранили. О возникших сбоях в понедельник, 13 ноября, сообщил сервис Downradar.

«Сервис временно не доступен. Попробуйте повторить операции через пять минут», — отмечалось в сообщении при попытке перевести деньги другому клиенту.

Позже в пресс-службе кредитной организации рассказали, что работа «Сбербанка Онлайн» восстановлена. Специалисты банка наладили функциональность сервиса после временного сбоя.

Ранее, 1 ноября, Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе старых версий приложения. В пресс-службе объяснили, что неполадки были вызваны техническими работами.

До этого, 27 октября, некоторые клиенты «Сбербанк Онлайн» также рассказывали о сбое в работе приложения. Кроме того, трудности с доступом к sbi.sberbank.ru отмечались у ряда провайдеров городов Омска, Красноярска, Саратова, Санкт-Петербурга и Москвы. Позднее в тот день Сбербанк заявил об устранении неполадок в работе приложения.