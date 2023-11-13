Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Новосибирске

Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, выпавшего с 18-го этажа в Новосибирске

2023-11-13T14:06:34+03:00

2023-11-13T14:06:34+03:00

2023-11-13T14:06:34+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru