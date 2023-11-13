«Россети» в 2023 году потратят на ремонтную программу 91 млрд рублей

Электроснабжение в новых регионах России уже восстановлено в 1 тыс. многоквартирных домов, 37 тыс. индивидуальных построек, а также в 40 школах и детских садах. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина 13 ноября.

Что обсуждали на встрече

Все цели, поставленные при объединении «Россетей» и Федеральной сетевой компании (ФСК) достигнуты, а управленческие расходы были сокращены на 5 млрд рублей, рассказал глава «Россетей». В результате слияния был создан единый центр управления и ответственности как магистрального, так и распределительного комплекса.

«Россети» насчитывают свыше 500 тыс. подстанций и почти 2,5 млн км электросетей, констатировал Владимир Путин. Глава государства назвал «Россети» огромной компанией, и поинтересовался зарплатой сотрудников в ней. Она, по оценкам Андрея Рюмина, в среднем составила 73,3 тыс. рублей. Сегодня в компании работает более 230 тыс. человек.

Выручка «Россетей» за прошлый год увеличилась на 6,5% и составила более 1,18 трлн рублей. Инвестиционная программа в прошлом году стала рекордной — 435 млрд, подчеркнул Андрей Рюмин.

Восстановлено электроснабжение более, чем в 1 тыс. многоквартирных и свыше 37 тыс. частных домов, более 40 школ и детских садов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, «Россети» приступают к эксплуатации всего магистрального комплекса на всех четырех территориях новых субъектов.

Ремонтная программа «Россетей» по подготовке к осенне-зимнему периоду в этом сезоне по плану составляет около 91 млрд рублей против 86,5 млрд рублей годом ранее. Однако не исключено, что она окажется больше. «Не все вопросы надежности решены, у нас есть ряд регионов, где очень ветхие сети и очень высокая изношенность сети — больше 75%. Здесь, конечно, большее количество отключений в осенне-зимний период, в период, когда неблагоприятные природные явления», — сказал глава компании.

В этот же день Владимир Путин созвонился с президентом Сенегала Макки Саллом. Помимо двусторонней повестки они обсудили палестино-израильский конфликт и тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа.