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Правоохранители нашли пачки денег у задержанного начальника ОВД Выборга

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Фото: СК РФ
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Следователи опубликовали кадры с пачками денег, которые нашли у ранее задержанного по подозрению в получении взяток от «черных лесорубов» начальника управления ОВД по Выборгскому району Ленинградской области. Об этом 13 ноября сообщила местная полиция в своем Telegram-канале.

На кадрах, сделанных следственными органами, видно, как на рабочем месте задержанного обнаружены многочисленные пачки денег.

Как пишет пресс-службе МВД по региону, в конце октября начальник экономической полиции Выборга был задержан за превышение должностных полномочий. По данным ведомства, он оказывал покровительство лицам, которые занимаются нелегальной вырубкой леса в районе.

По результатам расследования была установлена его причастность к коррупционной схеме, добавляет «Газета.Ru».

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о взяточничестве (ст.290 УК РФ). Оно передано в следственные органы для проведения процессуальных действий. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов и понесет наказание в установленном законом порядке.

Полиция также устанавливает других причастных к незаконной вырубке лесов.

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Ранее в этот день в МВД по Ленинградской области указали, что в конце октября был задержан начальник экономической полиции Выборга за превышение должностных полномочий. По имеющимся данным, он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей.

Позднее, также 13 ноября, появились кадры задержания начальника ОВД. На видео показано, как сотрудники собственной безопасности полицейского главка и ФСБ ведут его в квартиру в наручниках и с заломленными руками с целью обыска.

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