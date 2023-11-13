Началась подготовка производства российских истребителей Checkmate

Российская госкорпорация «Ростех» начала подготовку к производству первых истребителей Checkmate, говорится в ее Telegram-канале.

«На данный момент конструкторская документация передана на завод-изготовитель. Начата подготовка производства первых образцов. Истребитель Checkmate разработан в дочерней ОАК», — уточнили в госкорпорации 13 ноября.

ОАК объявила 17 июля о разработке трех новых модификаций Checkmate. Тогда было зарегистрировано несколько патентов. Новые разработки разных версий истребителей включают снижение радиолокационной заметности, отсутствие кабины экипажа, а также трехсекционное остекление, аналогичное двухместному истребителю Су-30.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Его представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась на выставке Dubai Airshow.

Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по соотношению стоимость/эффективность.