СМИ узнали об извинениях перед членами ЕС за слова Борреля о Газе

Европейским дипломатам пришлось принести извинения и объясниться за слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о наличии базового консенсуса среди лидеров ЕС по гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом 13 ноября сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в октябре Боррель заявил, что среди министров существует базовый консенсус о необходимости гуманитарной паузы в Газе, однако для достижения согласия по формулировке понадобилось еще четыря дня переговоров и пятичасовая встреча европейских лидеров за закрытыми дверями.

«Базовый консенсус был далек. Пока Испания добивалась полного прекращения огня, такие страны, как Германия, Австрия и Чехия, хотели избежать любых формулировок, которые могли бы ущемить право Израиля на самооборону», — говорится в публикации.

В результате генеральный секретарь Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино был вынужден объяснять представителям Евросоюза, почему Боррель раньше времени объявил о наличии консенсуса.

Один европейский дипломат выразил Politico мнение, что таким образом Саннино извинился за слова Борреля.

«Все знали, что Саннино не виноват, его критикуют из-за комментариев Борреля», — заявил он.

Как сообщало агентство EFE 23 октября, глава европейской дипломатии заявил о достижении «базового консенсуса» по гуманитарной паузе в Газе, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге. В этот же день Боррель указал на необходимость гумпаузы, отметив, что приоритетом является доставка помощи в регион.

Позже, 31 октября, европейский политик решительно осудил израильские атаки против палестинцев на Западном берегу реки Иордан, а также напомнил о призыве Европейского совета к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий.

Последний раз Боррель призывал к немедленным гуманитарным паузам в понедельник, 13 ноября, на встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. По его словам, Израилю необходимо быть сдержанным при выборе целей в Газе, для того чтобы снизить потери среди мирного населения.

В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о 4-х часовой паузе боевых действий в гуманитарных целях в палестинском городе Рафах на границе с Египтом. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что гуманитарный коридор будет открыт с 10:00 до 16:00 по местному времени (с 11:00 до 17:00 мск), в этот период ЦАХАЛ предоставит возможность уйти беженцам из палестинского лагеря Эш-Шати.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.