И не друг, и не враг

Американо-турецкие отношения — явление феноменальное и парадоксальное. Чем-то напоминают миражи в Аравийской пустыне. С одной стороны, очертания, внушающие наблюдателям ощущение стабильности, в них есть. С другой, при первой же проверке испытаниями уверенность Вашингтона и Анкары друг в друге и в завтрашнем дне растворяется в воздухе.

Именно об этом снова напомнили последние заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ). На двух этих совмещенных мероприятиях региональные игроки обсуждали первопричины очередного обострения палестино-израильского конфликта, искали пути разрешения кризиса.

Разделяя подходы и оценки двух международных организаций, президент Эрдоган тем не менее заострил внимание на ответственности США как главных представителей воли коллективного Запада. Тем более что речь идет о политике особенного союзника Америки на Ближнем Востоке — Израиле. Последний же всегда соотносил свое поведение с позицией «старшего брата».

«Главный игрок, который может повлиять на Израиль, — США», — заявил в этой связи турецкий президент. Вместе с тем он подчеркнул, что Белому дому не удастся решить палестино-израильскую проблему, просто навязав всем свой рецепт. Более того, Эрдоган предостерег президента Джо Байдена от попыток вмешиваться в конфликт, минуя позицию Турции как «ключевой страны» Ближнего Востока.

При этом на вопрос журналистов о его готовности обсуждать кризис с американским коллегой по телефону турецкий лидер ответил отрицательно. Эрдоган также напомнил, что на днях госсекретарь Энтони Блинкен уже посещал Анкару, а значит, дальнейшие переговоры между главами возможны, но только очно. Причем по инициативе американской стороны, уточнил президент.

На дипломатическом языке такие месседжи означают следующее. Во-первых, Турция и ее руководство отныне будут выстраивать отношения с властями США исключительно на равных вне зависимости от привычек Вашингтона навязывать свою волю в ультимативной форме даже союзникам. А во-вторых, в интересах Байдена и Америки как можно скорее погасить ближневосточный пожар, в котором догорают остатки американского влияния в регионе.

Сказанное Эрдоганом в адрес Байдена на сей раз отнюдь не блеф и не предвыборный популизм. В отличие от ложных утверждений аналитиков США о том, что вся беда отношений только в «Эрдогане, у которого проблемы с Вашингтоном», расчет турецких властей опирается на глубинное понимание региона и тех опасностей, которые он в себе таит.

Турки хорошо знают: без поддержания хрупкого баланса на исламском Востоке межэтнические и межконфессиональные противоречия способны привести к мировой войне. В ней даже применение ядерного оружия одной из сторон конфликта может показаться лишь прелюдией.

К тому же от безопасности в Восточном Средиземноморье, которое разделяют Турция, Израиль и Египет, зависит и мировое ценообразование. Достаточно вспомнить, что главная международная торговая артерия — Суэцкий канал — покрывает 12% мирового потока грузоперевозок. Мало того, львиная доля нефти для союзной США Европы проходит здесь же. Тем временем аккурат перед отопительным сезоном в соседней с Египтом Газе идет война.

Не говоря уже о том, что планы США создать новый экономический коридор Индия – Ближний Восток – Европа под угрозой срыва. Ни одна арабская страна, через которую потенциально лежит маршрут, не отважится в нынешних условиях иметь дело с Израилем и его инфраструктурой. Соответственно, замысел Вашингтона сорвать коридором китайский проект-конкурент «Шелковый путь – 2» пойдет насмарку.

Так что «проблемы» могут начаться не у «Эрдогана с Вашингтоном», а у самого американского истеблишмента. Речь идет о проблемах с гегемонией США в мировом масштабе. Ведь государство, претендующее на господство, явно не может ассоциироваться с международными провалами. Между тем неспособность Америки у всех на глазах погасить теперь и палестино-израильский конфликт при отказе турецкого союзника по НАТО подчиняться, — вердикт. И вынес его с турецкой стороны не один Эрдоган.

Накануне визита главы Госдепартамента Блинкена в Анкару тысячи турецких манифестантов буквально осадили базу ВВС США в Турции — Инджирлик. Протестующие требовали закрыть авиабазу, как и другие объекты на территории республики. И это в стране, которая на протяжении более полувека считалась оплотом НАТО на юге. Да и самого Блинкена турки встретили крайне холодно, как никогда не встречали ни одного дипломата иностранного государства. Не то что союзной Турции страны.

Впрочем, удивляться столь «радушному» приему, как и беспрецедентному росту антиамериканских настроений в Турции, не стоит. Еще в 2018 году США определились с будущим американо-турецких отношений. Неслучайно доклад Совета по международным делам (CFR) был озаглавлен «И не друг, и не враг». В документе отмечалось, что США не должны стесняться противостоять Турции, если ее политика противоречит Вашингтону.

Можно не сомневаться — в отношении американцев турки тоже подпоют известной песне Владимира Высоцкого. И вообще в некоторые игры можно сыграть в четыре руки. Нюанс лишь в том, кто лучше чувствует Ближний Восток.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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