Автобус с пассажирами врезался в стоящий грузовик в Свободном
Пассажирский автобус столкнулся в грузовым автомобилем в Свободном Амурской области. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 13 ноября.
ДТП произошло ранее днем на автомобильном мосту по улице Михайло-Чесноковской, пишет ИА PriamurMedia. Водитель автобуса, который двигался по маршруту № 43, въехал на стоящий на дороге грузовик «ГАЗ», принадлежащий МУП «Дорожник».
По информации Амурской службы новостей, в результате аварии пострадали восемь пассажиров общественного транспорта, среди которых дети 2012 и 2010 годов рождения.
Свободненская городская прокуратура организовала проверку. Правоохранители дадут оценку исполнению требований законодательства при организации пассажирских перевозок, полноте мер, обеспечивающих безопасность граждан. Также оценят полноту прохождения предрейсового медицинского освидетельствования водителя и готовности автобуса к эксплуатации.