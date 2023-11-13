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В Тверской области отремонтируют 24,3 км трассы в Уваровку

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За два года в Тверской области отремонтируют 24,3 км автодороге Тверь-Уваровка. Дорога включена в перечень работ по многочисленным просьбам местных жителей.

По данным издания «Тверские ведомости», на трассе уложат новое покрытие, оборудуют заездные карманы и посадочные площадки на автобусных остановках. Кроме того, потребуется укрепление обочин.

Дорогу приводят в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Власти уточняют, что всего опорная сеть Тверской области включает 16 участков дорог протяженностью 1009 км, в нормативном состоянии находятся 85% дорог.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в 2024 году планируют отремонтировать 64 км дорог. В частности, планируется завершение работ на развязке трассы М-5 «Урал».

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