В Тверской области отремонтируют 24,3 км трассы в Уваровку

За два года в Тверской области отремонтируют 24,3 км автодороге Тверь-Уваровка. Дорога включена в перечень работ по многочисленным просьбам местных жителей.

По данным издания «Тверские ведомости», на трассе уложат новое покрытие, оборудуют заездные карманы и посадочные площадки на автобусных остановках. Кроме того, потребуется укрепление обочин.

Дорогу приводят в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Власти уточняют, что всего опорная сеть Тверской области включает 16 участков дорог протяженностью 1009 км, в нормативном состоянии находятся 85% дорог.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в 2024 году планируют отремонтировать 64 км дорог. В частности, планируется завершение работ на развязке трассы М-5 «Урал».