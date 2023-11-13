За 10 лет в метро Москвы провели более 50 культурных мероприятий

В московском метрополитене за 10 лет провели свыше 50 масштабных культурных мероприятий. Об этом в понедельник 13 ноября, в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в столичной подземке проводят концерты, кинопоказы, шоу, творческие встречи и модные мероприятия. Также в разное время в метро запускали тематические поезда в честь музеев, театров и других культурных институций. Мероприятия всегда проводятся в ночные часы, а площадки для них подготавливают день в день, уточняет сайт kp.ru.

Собянин отметил, что на 82-летия метрополитена в 2017 году на станции «Деловой центр» провели предпоказ оперы-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина». В том же году в метро прошла «Ночь русского балета», отмечает телеканал «360».

В 2019 году на станции «Деловой центр» прошло представление коллекций молодых российских и иностранных дизайнеров к 25-летию «Московской недели моды», отмечает сайт aif.ru.

В 2021 году на станции «Парк Победы» прошел показ фильма «Девятает», в вестибюле установили полевую кухню, симулятор самолета и фотозоны. В 2022 году на станции «Маяковская» прошло мероприятие ко Дню московского транспорта, там выступал балет.

В 2023 году на станции «Арбатская» группа Imperialis Orchestra представила хиты российского рока. Кроме того, зрители увидели номера шоу-балета «Тодес», отмечает агентство городских новостей «Москва».

В июне москвичи определи три цвета для новых линий метро, которые находятся на этапе строительства. Как отмечает телеканал «Звезда», изумрудный цвет был выбран для Троицкой линии, графитовый — для Рублево-Архангельской, рубиновый — для Бирюлевской. За эту палитру отдали голоса 56 275 человек.