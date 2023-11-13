Реклама
Прямой эфир
Мир
МО РФ заявило об остановке части работ по военной биологии в США
Экономика
Рюмин доложил Путину о результатах объединения «Россетей» и ФСК
Мир
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
Экономика
ОАК поставит российским авиакомпаниям 22 самолета SJ-100 в 2024 году
Общество
Разрушившийся в Кузбассе мост изолировал три поселка
Мир
Эксперт объяснил неудачами на фронте раскол между Зеленским и военными
Мир
Экс-премьер Британии Кэмерон станет новым главой МИД страны
Мир
СМИ сообщили о сомнениях Запада по поводу поставок Киеву танков
Общество
Синоптик спрогнозировал морозы до –8 градусов в Московском регионе
Мир
СМИ сообщили об увольнении главы МВД Британии Браверман
Спорт
Впервые в топ-50 рейтинга ATP попали шесть теннисистов из России
Мир
В Кремле призвали объявить о результатах расследования диверсии на «Северных потоках»
Мир
В США заявили о возможности гражданской войны на Украине

За 10 лет в метро Москвы провели более 50 культурных мероприятий

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском метрополитене за 10 лет провели свыше 50 масштабных культурных мероприятий. Об этом в понедельник 13 ноября, в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в столичной подземке проводят концерты, кинопоказы, шоу, творческие встречи и модные мероприятия. Также в разное время в метро запускали тематические поезда в честь музеев, театров и других культурных институций. Мероприятия всегда проводятся в ночные часы, а площадки для них подготавливают день в день, уточняет сайт kp.ru.

Собянин отметил, что на 82-летия метрополитена в 2017 году на станции «Деловой центр» провели предпоказ оперы-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина». В том же году в метро прошла «Ночь русского балета», отмечает телеканал «360».

В 2019 году на станции «Деловой центр» прошло представление коллекций молодых российских и иностранных дизайнеров к 25-летию «Московской недели моды», отмечает сайт aif.ru.

В 2021 году на станции «Парк Победы» прошел показ фильма «Девятает», в вестибюле установили полевую кухню, симулятор самолета и фотозоны. В 2022 году на станции «Маяковская» прошло мероприятие ко Дню московского транспорта, там выступал балет.

В 2023 году на станции «Арбатская» группа Imperialis Orchestra представила хиты российского рока. Кроме того, зрители увидели номера шоу-балета «Тодес», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Подземный код: как Москва получила лучший в мире метрополитен
Строительство подземки было делом государственной важности

В июне москвичи определи три цвета для новых линий метро, которые находятся на этапе строительства. Как отмечает телеканал «Звезда», изумрудный цвет был выбран для Троицкой линии, графитовый — для Рублево-Архангельской, рубиновый — для Бирюлевской. За эту палитру отдали голоса 56 275 человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023