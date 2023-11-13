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Суд оставил под стражей обвиняемого в сбыте наркотиков экс-футболиста Бугаева

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Краснодарский краевой суд отказался изменять меру пресечения бывшему футболисту сборной России Алексею Бугаеву, обвиняемого в сбыте наркотиков. Об этом 13 ноября сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов Краснодарского края.

Защита футболиста подавала апелляционную жалобу об аресте спортсмена.

«Суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным», — сказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Бугаев останется под арестом до 31 декабря 2023 года.

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Футболиста арестовали 3 ноября. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

1 ноября его задержали в Краснодаре по подозрению в наркодилерстве. Он попытался сбежать от полицейских, после чего в отношении него возбудили административное дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и арестовали на семь суток.

При задержании у футболиста изъяли при себе сверток с порошкообразным веществом. Источник «Известий» рассказал, что у Бугаева было полкилограмма мефедрона. Сообщалось, что наркотическое вещество экс-футболист забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере»).

Адвокат Екатерина Макличенко заявила, что у Бугаева не было при себе наркотиков, а также он не оказывал сопротивления полицейским. Она сказала, что правоохранители забрали у Бугаева некие бумаги. Макличенко отметила, что экс-футболист подписывал всё, что ему давали, и все эти бумаги сейчас «выдаются за правду».

Экс-футболисту 42 года, он выступал в составе московских «Торпедо» и «Локомотива». Бугаев в 2004–2005 годах принимал участие в семи матчах сборной России, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

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