Прокуратура начала проверку после ДТП с пострадавшим ребенком в Рязани
В Рязани прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Также проверку проводят сотрудники Госавтоинспекции, пишет РИА «7 новостей».
Авария, в котором пострадал малыш, произошла вечером 12 ноября на Михайловском шоссе у дома №73 около 17 часов. Как уточняет 62INFO.ru, ребенка сбил автомобиль Hyundai Santa Fe.
За рулем находился 66-летний местный житель. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что с января по сентябрь на российских дорогах произошло 96 768 дорожно-транспортных происшествий. Это на 4,9% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Анализ аварийности подготовлен Научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ.