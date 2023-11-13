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Разрушившийся в Кузбассе мост изолировал три поселка

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Фото: vk.com/Анастасия Выставкина
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Три поселка Кемеровской области лишились сообщения с «большой землей» после разрушения моста, сообщила 13 ноября пресс-служба Мариинского муниципального округа.

По данным местных властей, из-за ледохода разрушились опоры моста, было прекращено автобусное сообщение. Работы по восстановлению моста начнутся после ледостава.

«Поврежден мост в связи с ледоходом. 1 ноября поврежден. С районным центром это единственный мост, который позволяет трем деревням общаться», — рассказала «Известиям» начальник территориального управления администрации Таежно-Михайловского сельского поселения Людмила Цыбина.

Она уточнила, что в поселке проживают 288 человек. Они предварительно запасаются продуктами питания, топливом, лекарствами, потому что ситуация повторяется раз в несколько лет. Так, весной мост сносит каждый год.

«Осенью периодами повторяется. Если большая вода и пошел ледоход, то льдом повреждает сваи. Это бывает раз в два или три года, смотря какая осень»,— сказала она.

Мост связывает Таежно-Михайловку, Таежно-Александровку и Туйлу с районным центром Мариинск, заключила Цыбина.

Обрушение моста под Подольском. Главное

Ранее, 10 ноября, под Подольском упал пролет моста вместе с проезжающим по нему автомобилем. Сооружение обрушилось в районе деревни Кутьино. Областная прокуратура поставила на контроль установление причин обрушения.

Позднее в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц.

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