ЛЭП и автомобили повреждены во время непогоды в Липецке

Липецк справляется с последствиями непогоды, которая обрушилась на город вечером 12 ноября. Причинами нескольких ЧП стал сильный ветер, скорость которого при порывах достигала 20 м/с.

Как уточняет Lipetskmedia, на номер единой диспетчерской службы и спасательных служб поступило девять тревожных сообщений. Так, на улице Плеханова была угроза падения веток деревьев на припаркованные машины. На улице Гагарина дерево упало на два автомобиля.

Кроме того, упавшее дерево перегородило проход по тротуару на улице Перова. Еще одно оборвало линии электропередачи на Пришкольной улице. Аварийные бригады электриков ликвидировали последствия.

GOROD48 со ссылкой на липецкий гидромет пишет, что в период с 17 до 19 часов гроза была зафиксирована во всех районах Липецкой области. Синоптики утверждают, что гроза в ноябре является редким явлением, в последний раз она фиксировалась около 6 лет назад.