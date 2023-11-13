Реклама
Прямой эфир
Мир
МО РФ заявило об остановке части работ по военной биологии в США
Экономика
Рюмин доложил Путину о результатах объединения «Россетей» и ФСК
Мир
МВД Литвы просят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку СВО
Экономика
ОАК поставит российским авиакомпаниям 22 самолета SJ-100 в 2024 году
Общество
Разрушившийся в Кузбассе мост изолировал три поселка
Мир
Эксперт объяснил неудачами на фронте раскол между Зеленским и военными
Мир
Экс-премьер Британии Кэмерон станет новым главой МИД страны
Мир
СМИ сообщили о сомнениях Запада по поводу поставок Киеву танков
Общество
Синоптик спрогнозировал морозы до –8 градусов в Московском регионе
Мир
СМИ сообщили об увольнении главы МВД Британии Браверман
Спорт
Впервые в топ-50 рейтинга ATP попали шесть теннисистов из России
Мир
В Кремле призвали объявить о результатах расследования диверсии на «Северных потоках»
Мир
В США заявили о возможности гражданской войны на Украине

ЛЭП и автомобили повреждены во время непогоды в Липецке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Липецк справляется с последствиями непогоды, которая обрушилась на город вечером 12 ноября. Причинами нескольких ЧП стал сильный ветер, скорость которого при порывах достигала 20 м/с.

Как уточняет Lipetskmedia, на номер единой диспетчерской службы и спасательных служб поступило девять тревожных сообщений. Так, на улице Плеханова была угроза падения веток деревьев на припаркованные машины. На улице Гагарина дерево упало на два автомобиля.

Кроме того, упавшее дерево перегородило проход по тротуару на улице Перова. Еще одно оборвало линии электропередачи на Пришкольной улице. Аварийные бригады электриков ликвидировали последствия.

GOROD48 со ссылкой на липецкий гидромет пишет, что в период с 17 до 19 часов гроза была зафиксирована во всех районах Липецкой области. Синоптики утверждают, что гроза в ноябре является редким явлением, в последний раз она фиксировалась около 6 лет назад.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023